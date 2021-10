Le-Havre. Un été au Havre : on prépare la ville en carton

Un été au Havre 2019 (Seine-Maritime) sera lancé le samedi 29 juin 2019 par un spectacle proposé par Olivier Grossetête (artiste de Marseille) : Cités Oubliées. Il s'agit d'une déambulation dans une ville géante en carton. Ses constructions participatives sont un exemple parfait de la capacités à pouvoir travailler en commun de parfaits inconnus. Des habitants vont assembler des dizaines de mètres de carton, pour réaliser une œuvre collective. L'artiste parle d'une expérience poétique, proche du jeu, qui rassemble petits et grands.

Les ateliers d'Olivier Grossetête débutent demain et on a besoin de vous ! Inscrivez-vous ou venez sur l'un des lieux dédiés et participez à la réalisation d'une immense ville éphémère en carton pour le week-end d'ouverture d'#UnÉtéAuHavre!

