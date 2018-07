Meeting de Sotteville : les athlètes et le public ont répondu présent

Plus de deux heures de spectacle, des performances inattendues, des records battus, une météo clémente… Tout était réuni pour que la fête soit parfaite, dans la soirée du mardi 17 juillet 2018, pour le 30e Meeting international d'athlétisme de Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime). Et le public n'est pas passé à côté, avec plus de 5000 spectateurs présents dans les tribunes et le long des balustrades du stade Jean-Adret.

Des records sont tombés

Après quelques courses régionales pour faire monter doucement la pression, le plus gros du spectacle a commencé à partir de 20 heures avec le concours du saut à la perche. Après un beau duel avec le Français Axel Chapelle, poussé par le public, c'est le champion olympique Thiago Braz qui s'est imposé avec une barre à 5m70, battant ainsi son record de la saison.

Garfield Darien remporte le 110m haies du @MeetingSOTTEVIL En 13"45. Insuffisant pour décrocher les minimas pour les championnats d'Europe, selon la @FFAthletisme mais le hurdleur est confiant. — Tendance Ouest 76 (@Tendanceouest76) 17 juillet 2018

Puis ce sont les sprints qui ont monopolisé l'attention du public, avec notamment des victoires de Garfield Darien sur le 110m haies ou encore celle, pour cloturer la soirée, de Murielle Ahouré sur le 100m féminin en égalant son record du meeting (10"91). Au total, trois records du meeting sont tombés dans cette édition 2018 : celui du triple saut féminin avec la Brésilienne Nubia Soares (14,69m contre 14,22m), celui du 800m féminin battu par l'Éthiopienne Habitam Alemu (1'59"06 contre 1'59"24) et enfin celui du javelot… amélioré deux fois dans la soirée par l'Indien Neeraj Chopra, d'abord en 85m12 puis en 85m17 quelques minutes plus tard (contre 84m14 auparavant). Pour le plus grand plaisir du public !

La réaction

Murielle Ahouré, juste après sa victoire sur le 100m féminin en égalant son record de la piste :

Les vainqueurs, épreuve par épreuve :

Triple saut femmes : Nubia Soares (BRE) - 14m69

Perche hommes : Thiago Braz (BRE) - 5m70

800m hommes : Mohammed Amam (ETH) - 1'48"70

1500m femmes : Malika Akkaoui (MAR) - 4'07"02

100m hommes : Brandon Carnes (USA) - 10"08

Longueur hommes : Jarrion Lawson (USA) - 8m08

1500m hommes : Simas Bertasius (LIT) - 3'39"94

Javelot hommes : Neeraj Chopra (IND) - 85m17

110m haies femmes : Erica Boguard (USA) - 12"85

110m haies hommes : Garfield Darien (FRA) - 13"45

800m femmes : Habitam Alemu (ETH) - 1'59"06

100m femmes : Murielle Ahouré (IVO) - 10"91