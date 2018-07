Évreux, un bout de Normandie dans le sacre des Bleus

Paris, Champs-Élysées, 23h05. Dans la soirée du dimanche 15 juillet 2018, des milliers de Français sont déjà rassemblés depuis des heures sur celle que l'on surnomme la plus belle avenue du monde. Sur ces pavés, tous sont venus fêter la victoire de l'Équipe de France. Leur victoire, à en croire les chants qui résonnent. Celle de tout un pays.

Au milieu de cette marée humaine, un Normand pas comme les autres. Homme d'affaires à Paris, Philippe Mongreville est venu communier avec des milliers de Français au moins aussi heureux que lui. Sans se douter une seule seconde qu'il serait associé, même de loin, à ce succès. Pour le président de l'Évreux FC (Eure), club amateur de National 3, la surprise a été totale : "C'était un moment hors du temps… On a vu s'afficher sur l'Arc de Triomphe le visage des joueurs avec leur club de formation et j'ai vu deux fois Évreux ! Je crois qu'on était la seule ville, le seul club qui est apparu deux fois. Magique !"

C'est à Évreux que le gardien remplaçant des Bleus a enfilé ses premiers gants. - TF1

La fierté de la formation ébroïcienne

Effectivement, grâce au gardien Steve Mandanda et à l'ailier Ousmane Dembélé, Évreux est bien la seule ville mentionnée deux fois sur le monument. Car c'est dans la préfecture de l'Eure que les deux nouveaux champions du monde ont touché leurs premiers ballons, goûté au plaisir du travail acharné et commencé à croire en leur bonne étoile. Avant d'aller poursuivre leur apprentissage ailleurs et progresser jusqu'au sommet de la planète football.

L'exemple est marquant pour Philippe Mongreville, qui espère déjà former leurs successeurs. "Je suis certain qu'il y en a. Ce n'est pas la ville la plus touristique et la plus médiatique de France, mais grâce à eux on parle d'Évreux dans les médias", apprécie celui qui s'est rendu en Russie pour le match contre le Danemark avec les U14 du club. "Aujourd'hui, les Ébroïciens sont fiers. Les joueurs de l'EFC27 sont fiers. Et c'est le plus important pour moi en tant que président", conclut Philippe Mongreville, qui assure avoir "perdu 20 ans" et "revécu 98" le temps d'une soirée. Ses deux poulains partis d'Évreux, eux, ont l'éternité pour savourer.