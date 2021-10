Les 10 bons reflexes pour rouler sur neige ou verglas!

1°) La conduite sur neige implique de la douceur. Les accélérations brusques, les coups de volant intempestifs et les freinages de dernière minute sont à oublier ! Chaque accélération doit être bien dosée pour éviter les risques de dérapages au freinage.

2°) Le risque de la conduite sur neige provient tout autant de son véhicule que des autres véhicules sur la route. Pour une conduite sans à coup, il est donc plus prudent de respecter des distances de sécurité importantes pour mieux ralentir à temps en cas de besoin.



3°) Bien voir et être vu est très important par temps de neige ou de brouillard. Au minimum, vous devez allumer vos feux de croisement. En cas de chute de neige, les feux de brouillard avant et arrière sont autorisés. Bien voir sous la neige c'est aussi avoir des essuie-glaces opérationnels et un liquide de lave-glace spécialement adapté aux conditions hivernales.



4°) Dans les descentes, pour limiter la prise de vitesse, il vaut mieux utiliser le frein moteur plutôt que de freiner. Là encore, et plus que jamais, les distances de sécurité sont à respecter scrupuleusement.



5°) Par fortes neiges, n'attendez pas le dernier moment pour chaîner. En restant au milieu de la chaussée vous augmentez les risques de vous faire percuter par les véhicules suivants. Les chaînes neige s'installent sur les roues motrices pour plus d'efficacité. En équipant les quatre roues, l'adhérence sera encore meilleure.

6°) Au démarrage, l'accélération doit être très progressive surtout en côte. La bonne solution est d'enclencher la 1ère vitesse et de lâcher très progressivement la pédale d'embrayage. Les roues doivent rester dans l'axe de la voiture pour limiter les patinages. Si le démarrage est laborieux en première vitesse, n'hésitez pas à passer en seconde pour éviter de patiner.



7°) En cas de fortes chutes de neige, laissez la priorité aux engins de salage. En circulant dans leurs traces vous aurez moins de risques de glisser ou de vous égarer sur le bas-côté.



8°) Lorsque les chutes de neige deviennent trop fortes et que des bourrasques empêchent toute visibilité, le mieux est de s'arrêter sur le bas-côté en allumant ses feux de détresse.



9°) Au cas où la voiture chasse de l'avant ou de l'arrière, ne freinez surtout pas, cela accélèrerait le déséquilibre de la voiture. Au lieu de vous précipiter sur le frein, débrayez plutôt pour faire tourner les quatre roues à la même vitesse tout en braquant le volant vers la route (contrebraquage).



10°) Dans les virages : prudence ! En ligne droite, à l'abord du virage, c'est le moment de réduire sa vitesse. Une fois dans le virage, il est préférable de maintenir sa vitesse pour limiter le déséquilibre de la voiture.

Et vous, quels seraient vos conseils?