Le Salon de l'Habitat se tient ce week-end à la Ferté-Macé

Une soixantaine d’exposants sont attendus : Le domaine des économies et des énergies renouvelables, des isolations des toitures et des murs, l’utilisation de nouveaux matériaux, les différents moyens de chauffage (chauffage-bois et utilisation de l’énergie solaire) seront présentés.

L’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) sera présente. Des élèves du lycée des Andaines présenteront la filière bois et ses métiers. Des visites de la chaufferie bois seront organisées le dimanche à partir de 14h.



Cette année, il faut y ajouter des stands de décorations intérieures, d’artisanat d’art, de dentelle aux fuseaux, de fabrication de sabots…

La ville aura son stand et il sera possible de se renseigner sur les différentes possibilités de logements et sur les terrains à construire près de la ville.



Ecoutez Didier Thevana, conseiller municipal au logement et membre de l'organisation.



Rendez-vous à la Salle Guy Rossolini. Ouverture : 10h-19h.