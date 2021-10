Les Stars de la piste au Meeting de Mondeville !

Rythme, qualité, niveau mondial, il y en aura pour tous les goût samedi soir prochain à la Halle d'Ornano. Pour leur 10e anniversaire, les organisateurs de l'AOMH ont encore une fois voulu faire sensation avec la venue de Felix Sanchez pour le 400 mètres haies, celle de Romain Mesnil et de Guiseppe Gibilisco au saut à la perche ou encore les présences des sprinteurs M.M'Bandjok, T.Tinmar et Y.Lesourd, tous médaillés mondiaux. Il y aura du lourd à Mondeville, c'est en tous cas ce dont ont prévenu Florian Rothenmacher et Christophe Lemarié les organisateurs...

Partie 1 : 10 ans de progression, et au moins autant à venir ! En bonus, l'interview de Romain Mesnil le perchiste.

Partie 2 : Le meeting de Mondeville, combien ça coute et pour y voir qui ?