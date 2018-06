Le Havre : lutte contre les rodéos urbains

Mardi 26 juin 2018, quarante et un deux-roues et cinq quads ont été détruits. Ils avaient été saisis par la police et la justice sur un an environ. Une action symbolique pour passer un message : les auteurs des rodéos urbains sont bien poursuivis.

Les engins saisis sont dans un premier temps broyés. Ils seront ensuite recyclés. - Gilles Anthoine

Pas de courses-poursuites

Les auteurs de rodéos urbains ne sont jamais interpellés lors de courses-poursuites. Les consignes sont claires pour éviter tout débordement ou risquer de blesser quelqu'un. Ils sont arrêtés ultérieurement, après une enquête, notamment grâce à la vidéosurveillance.

De la prison ferme

La justice se montre de plus en plus ferme. Pour la première fois, le tribunal correctionnel du Havre, depuis juin 2017, a ouvert 25 procédures contre des auteurs de rodés. Il a prononcé sept condamnations dont cinq à de la prison ferme (de deux à seize mois).

Depuis le début de l'année 2018, la police municipale du Havre a déjà confisqué 69 engins motorisés dont les pilotes troublaient l'ordre public.

