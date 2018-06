L'horoscope signe par signe de ce samedi 23 juin

Bélier

La grande réforme de votre existence serait de gagner en objectivité en ce qui vous concerne ; vous y gagneriez en tension nerveuse. Reste encore le manque de confiance en soi !

Taureau

Aujourd'hui vous aimerez le luxe, mépriserez l'autorité. L'intérêt de l'être humain réside aussi dans ses contradictions certes. Journée de grand tohu-bohu.

Gémeaux

Petite santé avec gros coups de fatigue. En plus vous en avez plein la tête des tensions des jours précédents. Rien ne vous fait goût et n'a grâce à votre esprit.

Cancer

Vous vous poserez mille questions concernant l'itinéraire de l'un de vos collaborateurs. Plusieurs zones d'ombre planent sur la véracité du discours officiel.

Lion

L'un des sujets qui vous préoccupe le plus : l'amour. Comment faire pour conserver la fraîcheur du début ou tout simplement faire naître une idylle.

Vierge

Vous pourriez avoir des fourmis dans la main gauche, signe de chance au jeu. Alors écoutez Apollinaire si vous êtes turfiste, et écoutez aussi la petite voix de la sagesse qui vous susurre au sujet de la mise : calme-toi.

Balance

Vous serez l'envoyé spécial pour vous consacrer aux basses œuvres. Si vous travaillez dans les ressources humaines, la journée ne sera guère à la fête.

Scorpion

On demandera volontiers votre opinion tant votre avis passe pour être emprunt de maturité et aussi d'innovation. Vous aimez les débats et vous amenez la sérénité.

Sagittaire

Week-end de mise au point, voire de serrage de boulons vis-à-vis de vos enfants. Vous ne pouvez pas supporter la désinvolture affichée et tout laissé aller.

Capricorne

Finalement vous êtes assez satisfait de votre sort. Et ce week-end sera la démonstration d'un itinéraire certes parfois abrupt mais dans le fond assez réussi.

Verseau

Vous serez particulièrement marqué par le récit de la séparation d'amis, de proches. Où et comment Se débarrasser de l'autre ? Pas très moral tout cela.

Poissons

Quelques inattendus aujourd'hui. Retrouvailles, objets retrouvés ; l'idéal serait de ne rien trop prévoir. Les évènements viennent à vous.