Alençon. Festi'bahuts : le festival des lycéens ornais

Le festival des lycéens ornais revient pour une 4e édition. Festi'Bahuts est un forum associatif avec des activités pour les visiteurs mais c'est aussi la finale du tremplin artistique inter-lycées ornais. C'est à La Luciole d'Alençon (Orne), le mercredi 17 octobre 2018 que les quatre meilleurs groupes disputeront la finale. Festi'bahuts est gratuit et ouvert à tous. Pour participer, il faut qu'au moins un des membres du groupe fasse partie d'un lycée ornais. Les candidatures sont ouvertes.

Festi'Bahuts, le festival qui fait bouger les jeunes

Cet événement conserve le but de ses créateurs : valoriser les jeunes. Trois éditions plus tard, le festival est toujours aussi animé : des activités, des exposants et une surprise en fin de soirée. L'entrée est gratuite, les visiteurs sont les bienvenus. Rencontre avec Fanny, Clémence, Jeanne et Raïmina, les représentantes du festival.

Représentantes Festi'Bahuts Impossible de lire le son.

Appel à candidature

Un festival n'est rien sans ses artistes. Les inscriptions viennent d'ouvrir et se clôtureront le 17 septembre 2018. Tous les jeunes musiciens seront sélectionnés pour qu'il ne reste plus que quatre groupes qui s'affronteront sur la scène de La Luciole. Retrouvez leur appel à candidature pour connaître les conditions d'inscription.

Appel à candidature Impossible de lire le son.

Un festival convivial et une bonne ambiance

Ces quatre élèves de première S et ES au lycée Alain d'Alençon (Orne) ont repris l'organisation de cet événement pour la 4e édition. Elles expliquent ce qui les a motivés à participer.

Représentantes Festi'Bahuts Impossible de lire le son.

Représentantes de Festi'Bahuts 2018 - C.S.

Plus d'informations ici.

Contact sur festibahuts61000@gmail.com ou au 07.88.32.18.31.