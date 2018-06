À Rouen, il est relaxé de menaces de mort à magistrat

Déjà placé en détention provisoire pour un autre délit, son casier judiciaire affichant en effet mentions de treize condamnations en quatre ans pour vols et extorsion avec violence, un prévenu comparaît ce jour vendredi 25 mai 2018 pour outrages à magistrat et menaces de mort à l'encontre du personnel pénitentiaire et de l'administration judiciaire. C'est le 9 juin 2017 à la maison d'arrêt de Rouen qu'il tient des propos inquiétants lors d'un entretien.

Il menace de mort le magistrat en charge de l'instruction de son dossier et promet le même sort à quiconque viendrait lui chercher querelle. Dans ses propos, il va jusqu'à mentionner le couteau dont il sait faire usage. À l'origine de son incapacité à se maîtriser, il invoque son incarcération à la maison d'arrêt de Rouen quand ses "amis" le sont à la prison du Havre.

Il nie les faits

Interrogé sur ces menaces proférées, il conteste avoir menacé une personne en particulier et fait comprendre que ses propos visaient le système judiciaire dans son ensemble. "Je ne vois pas pourquoi on s'acharne sur moi", dit-il à la barre. Pour le ministère public, "le comportement agressif du prévenu est condamnable", et sa défense affirme que "les faits ne sont pas caractérisés". À l'issue de ses délibérations, le Tribunal le relaxe au bénéfice du doute sur l'intention délictuelle des menaces proférées.

