Caen. Normandie pour la paix : des navettes gratuites pour assister aux conférences

Vous n'aurez plus aucune excuse pour ne pas assister aux conférences du forum mondial Normandie pour la paix, du jeudi 7 et vendredi 8 juin 2018 à Caen (Calvados).

Des navettes gratuites sont mises en place par Keolis Caen Mobilités pour acheminer le public de la gare de Caen à l'Abbaye-aux-Dames, où se déroule le forum. Deux bus vont circuler toutes les 15 minutes de 9 heures à 12 heures et de 13h30 à 19h30.

"Mondialiser la paix, nouvelles guerres, nouvelles paix"

Ce "Davos normand" pour la paix est un grand rendez-vous avec de nombreux invités : des universitaires, des anciens ministres, des think tank et des experts pour évoquer les conflits dans le monde et la question du terrorisme. "Je rêve que la Normandie soit le lieu où on ébauche des solutions, où des belligérants d'hier essaient de construire la paix de demain", explique Hervé Morin, le président de la région. Parmi les personnalités qui ont déjà confirmé leur venue, les anciens ministres Jean-Pierre Raffarin et Hubert Védrine ou encore l'ancien secrétaire général de l'ONU, Ban Ki Moon.

Programme du Forum mondial Normandie pour la Paix et inscriptions en cliquant ici.