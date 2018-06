Les animations de l'été à Fécamp

La ville de Fécamp (Seine-Maritime) a dévoilé mardi 29 mai 2018 les animations prévues pour l'été. Différents événements programmés entre le samedi 9 juin et le samedi 30 août 2018. Il y en aura pour tous, entre de grandes fêtes, des concerts, des expositions ou encore du sport.

La programmation des animations de l'été est toujours importante pour une ville touristique. C'est le cas pour Fécamp (Seine-Maritime) qui a présenté cette programmation mardi 29 mai 2018. Près de 50 rendez-vous sont prévus entre le samedi 9 juin et le jeudi 30 août 2018. Il en faut pour tous les goûts et l'offre sera large entre de grandes fêtes, des concerts, des expositions et du sport. Il faut trouver le juste équilibre pour satisfaire un public local et les touristes.

Les temps forts de l'été 2018

• L'exposition " Les vitraux de Sarkis " (Musée des Pêcheries)



Du samedi 9 juin au lundi 12 novembre 2018

Sarkis est un artiste français d'origine arménienne né à Istanbul en 1938. Il s'est intéressé à la technique du vitrail dans les années 2000.

• L'exposition " La Normandie des jardins " (Abbatiale)



Du samedi 9 juin au dimanche 15 octobre 2018

Un parcours de trente-six panneaux mêlant visuels et textes sur les jardins remarquables de notre région.

• La fête du sport pour tous (front de mer)



Dimanche 10 juin 2018

4e édition de cette fête du sport avec quinze animations (basket, athlétisme, handball, aïkido…) dont un mur d'escalade de huit mètres de haut.

• Tournoi central de Normandie – basket (place Bellet)



Dimanche 24 juin 2018

Ce tournoi de basket trois contre trois regroupe une quinzaine d'équipes filles et garçons issus de toute la Normandie.

• Les fêtes de la mer (sur les quais)



Samedi 7 et dimanche 8 juillet 2018

Un week-end au rythme de la musique, des déambulations et de stands. En invité d'honneur cette année le galion espagnol El Gallion (il sera présent du mercredi 4 au mardi 10 juillet 2018).

• Les camps Tony Parker (gymnase du lycée Descartes/Maupassant)



Du vendredi 8 au samedi 21 juillet 2018

Stage de basket pour les 11 à 17 ans. Deux matchs de fin de stage sont ouverts au public le vendredis 13 et le vendredi 20 juillet 2018 à 20 heures.

• Les Musicales de Normandie (Palais Bénédictine et église Saint-Etienne)



Du lundi 13 au jeudi 16 août 2018

Quatre formations sont invitées : L'Empire des mers, Quatuor Ebène, Nevermind et Ensemble Correspondances.

• Corso Fleuri (depuis le quai Sadi-Carnot)



jeudi 16 août 2018

Il comptera 20 chars dont cinq réalisés par le Comité des fêtes du Ramponneau.