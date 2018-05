Colombelles : après la fermeture du collège, quelle organisation ?

Vendredi 25 mai 2018, le département du Calvados et la ville de Colombelles ont signé une convention actant des garantis pour les Collombellois en prévision de la fermeture du collège Henri Sellier la rentrée prochaine.

Comment bien accompagner les Collombellois en septembre lorsque les collégiens débuteront leur année scolaire dans le nouveau collège de Mondeville ? La convention signée vendredi 25 mai 2018 entre le Département du Calvados et la municipalité apporte des solutions concrètes. "Il fallait apporter des réponses aux habitants", avance Marc Pottier, le maire de la commune, après la décision du conseil départemental de fermer le collège Henri Sellier à la rentrée prochaine.

Les transports gratuits pendant quatre ans

Tout d'abord, les Colombellois ont la garantie d'être scolarisés pendant cinq ans dans le nouveau collège pour éviter toute resectorisation. En ce qui concerne les transports, ils seront gratuits pour les élèves qui prendront le bus pour se rendre à Mondeville. La carte de transport sera financée par le Département pendant quatre ans, ce qui représente une somme de 30 000 euros. Le réseau de bus scolaire sera également renforcé avec quatre bus supplémentaires les matins et en fin de journée. "Nous avons fait le calcul, près de 200 enfants prendront les bus et ils circuleront sur toute la commune. L'endroit le plus éloigné desservi est à 26 minutes de Mondeville", explique Marc Pottier. Les familles pourront également être aidées en cas de difficulté pour payer la cantine scolaire.

Des projets pour Colombelles

Sur l'emplacement de l'actuel collège de Colombelles, le terrain de deux hectares et les 5 500m2 de bâtiments vont être transformés. Le Département va accompagner la ville dans la reconversion du site par, notamment, une aide financière et en ingénierie. "Cette convention va nous aider à revitaliser le territoire de Colombelles sur le long terme mais également dans un temps plus court. Nous avons des projets concernant une résidence pour personnes âgées, les handicaps en particulier l'autisme et sur un pôle de la petite enfance". Ces projets ne se feront pas tous sur le site d'Henri Sellier. Des réunions publiques vont être organisées pour informer les habitants de la commune sur ces changements.