Sécurité routière : vérifier ses pneus avant les départs en vacances

À l'aube des départs en vacances d'été, il est temps d'effectuer quelques vérifications sur votre véhicule. L'occasion de vérifier vos pneumatiques si vous comptez faire de longues distances.

Au garage Saint-Michel à Caen (Calvados), on prépare les véhicules avant les premiers départs en vacances d'été. Choix des pneumatiques, usure, envie de changement, voici quelques conseils pour appréhender au mieux les longues distances. "Un pneu en bon état est tout d'abord un pneu propre, sans hernie ni déchirure au niveau du flanc", explique Mathieu Thouin, garagiste depuis 15 ans. "Pour contrôler l'état des pneus, il faut se fier au témoin d'usure de la bande de roulement, qui est la partie en contact avec la route. Ce témoin ne doit pas ressortir du pneu." Si la roue est "lisse", il faut changer son pneu, sous peine d'une amende de 135 euros. "Rouler avec des pneus lisses est très dangereux, surtout sur sol mouillé car il y a une perte d'adhérence", indique Mathieu.

Un pneu en bon état : le témoin d'usure ne ressort pas. - Solenn Boulant

Autre point d'attention, la pression des pneus qu'il faut contrôler tous les deux mois. Un pneu sous-gonflé dure moins longtemps et augmente la consommation de carburant. Pour savoir quelle pression des pneus est préconisée, il y a une étiquette sur chaque véhicule, située au niveau de la portière ou de la trappe à essence. "Plus le véhicule est chargé, plus il faut augmenter la pression des pneus. Il ne faut pas trop les gonfler non plus sinon il y a un risque d'éclatement. Au moindre doute, il faut aller voir son garagiste", conseille Mathieu Thouin. En moyenne, un pneu perd environ 100 grammes par mois.

Bien choisir ses pneumatiques

Si votre pneu est lisse ou qu'il a roulé plus de 40 000 kilomètres, il est sûrement temps de le changer. Pneus bas de gamme contre pneus haut de gamme, comment choisir ? "Les pneus bas de gamme font plus de bruit, s'usent plus vite et peuvent même jouer au niveau de l'adhérence", indique le garagiste "après il faut choisir en fonction de ses moyens." A noter que depuis 2012, il existe un label pneumatique afin de guider les automobilistes dans l'achat de leurs pneus. Le label compte trois étiquettes énergie, selon trois catégories qui vont de A à G (consommation de carburant, adhérence sur sol mouillé et nuisance sonore). Au niveau des prix, comptez environ 70 euros pour un pneu neuf de gamme moyenne.

