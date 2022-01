Rugby : revenu de loin, Rouen reste en vie avant la finale retour

Le Rouen Normandie Rugby a frôlé la catastrophe. Le vendredi 18 mai 2018, les Lions ont perdu leur finale aller d'accession à la Pro D2, à domicile, contre Bourg-en-Bresse (24-27). Menés de dix points à une minute de la fin du match, les Rouennais sont parvenus à inscrire un essai transformé à la fin du match pour revenir à seulement trois points et garder des espoirs de montée.

Un grand merci à Richardot

Pourtant, tout avait bien commencé pour les Normands qui, profitant d'une supériorité sur un carton jaune burgien, ont rapidement menés 10 à 0 grâce à un essai d'Arscott et une pénalité de Henry. Puis plus rien. En l'espace de 60 minutes les Lions n'ont plus marqué et ils ont subi la loi des Bressans. Sur un essai opportuniste au bout de 10 secondes de jeu puis grâce au pied de leur ouvreur, ils ont compté jusqu'à 14 points d'avance.

Mais le banc rouennais à fait la différence. Notamment grâce à Paul Richardot, auteur de deux essais en fin de match à la réception de coups de pied dans les 22 mètres. Dont celui de la dernière minute, qui laisse son équipe en vie.

Pour monter, Rouen devra donc gagner à Bourg-en-Bresse le samedi 26 mai 2018 lors du match retour. Par plus de trois points pour monter en Pro D2. Tout autre résultat les laisserait déçus et en Fédérale 1 la saison prochaine.