Thébaux : "Revenir aux bases contre Rennes pour se relancer"

Pour le portier du Stade Malherbe Caen, Alexis Thébaux, le match de ce samedi contre Rennes, comptant pour la 20e journée de Ligue 1, demeure le plus important de la série de trois matchs qui s'achèvera donc demain. "Tout simplement parce que le championnat reste et a toujours été la priorité du club", assure-t-il. Pour lui, pas question de laisser à nouveau filer des points alors que la phase retour commence tout juste et que les Rouge et Bleu ne comptent plus que deux points d'avance sur la zone de relégation.

