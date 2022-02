Hors Normandie. L'horoscope signe par signe de ce dimanche 27 mai

Bélier

Le passé est noté dans votre thème ; plus particulièrement dans les objets. Vous aimerez à fréquenter les salles des ventes ou adonner aux plaisirs des vide-greniers : vendeur ou client potentiel ? Ca dépend des humeurs.

Taureau

Le pire ennemi vient toujours de l'intérieur. Par conséquent, cessez de vous freiner dans vos élans sans aucune raison si ce n'est celle du manque de confiance en soi ; ce qui revient à une forme de mutilation.

Gémeaux

Vous passerez pour un affreux séducteur. Rien ne vous arrête. D'ailleurs revient en vous l'horreur des dimanches après-midi. Signes de d'ennui. Image de l'enfance ?

Cancer

Vous choisirez vous-même votre propre destination. Aucune contrainte. Plus rien ne vous enchaîne. Les vieilles chaînes ont sauté. Vous avez revêtu l'homme nouveau.

Lion

Certains " signaux chimiques " non identifiés vous permettront une communication privilégiée avec un personnage que peut-être vous rêviez d'aborder. Le futur ne manque pas d'avenir. PHÉNOMÉNAL !

Vierge

Vous vous navrerez concernant votre progéniture : " sois un peu plus ambitieux ". Vous avez la nostalgie de l'époque où vous rêviez d'être pilote de ligne, cosmonaute. Quel manque d'envergure.

Balance

Grande reprise économique pour vous dans les jours qui viennent durant lesquels tout est possible et réalisable. Tout est réformable et vos finances mutent vers le vert dans les semaines à venir.

Scorpion

Vous allez passer une journée loin de tous les tremblements et complications qui resteront sur le seuil de votre porte ; vous arrivez à faire la part des choses et vous réserver des marges de répit.

Sagittaire

Si vous avez une responsabilité dans un club sportif, vous appellerez vos ouailles à jauger les rapports de forces et judicieusement mettre en pratique une stratégie gagnante. La troisième mi-temps sera plutôt électrique.

Capricorne

Vous aimerez à interagir sur les réseaux sociaux ou sur des médias plus traditionnels. Vous souhaiterez témoigner et donner votre avis pour éclairer de multiples lanternes.

Verseau

Vous avez beaucoup à découvrir. Votre vie affective est saisie par un vent de renouveau. Vous vous êtes satisfait jusque-là de l'essentiel nécessaire. Vous avez l'envie de redécorer vos sentiments, d'accentuer les basses sans écho, juste du naturel.

Poissons

Vous vous illustrerez par votre humour discret. Vous êtes en pleine forme. De plus vous serez particulièrement bien entouré. Toujours à l'affût du bon mot jamais méchant toujours dans le mode du climat de la bienveillance.