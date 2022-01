Décès de Tom Wolfe, l'auteur du "Bûcher des vanités"

Cet auteur de plus d'une dizaine d'essais et de romans, connu pour son look de dandy au chic démodé, est mort dans un hôpital de Manhattan où il avait été transporté pour une infection, a précisé le New York Times. Il était âgé de 87 ou 88 ans, selon les sources.

A LIRE AUSSI.

BD: la précarité dénoncée à l'ouverture du festival d'Angoulême

Berlin, nouvel eldorado de la "bande dessinée du réel"

La crise avec la Russie s'invite au Salon Livre Paris

Lire des romans étrangers en langue kurde, enfin une réalité en Syrie

Avec France Gall et Johnny Hallyday, c'est un peu des yéyés qui s'en vont