Espagne: le Barça gifle Séville 5-0 et décroche sa 30e Coupe du Roi

Pour la première finale organisée au nouveau stade Metropolitano de Madrid, Suarez a ouvert le score (14e) et récidivé après un une-deux avec Lionel Messi (40e). Ce dernier a lui-même marqué (31e), le Brésilien Philippe Coutinho également sur penalty (69e) et le capitaine Andrés Iniesta, annoncé sur le départ vers la Chine, a alourdi la marque (52e), avant d'être ovationné et de recevoir le trophée des mains du roi Felipe VI.

