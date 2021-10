Football féminin : Cormelles veut faire mieux en 2012

Le bilan de trois défaites, trois nuls et trois victoires apparaît légèrement décevant pour une équipe prétendante au haut de tableau. "Les débuts ont été un peu difficiles parce qu'on ne se connaissait pas toutes, relate la capitaine Mélina Mohammadi. Après, on a réussi à faire de bonnes performances mais on a concédé quelques défaites pas forcément justifiées." Meilleure attaque de son groupe, Cormelles espère "finir dans les cinq premiers". Prochain match dimanche 15 janvier contre le dernier Bagneux.