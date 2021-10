2012: L'année des Philippe ?

L'année vient de débuter et on le sait, les 366 jours à venir seront marqués par deux scrutins de grandes importances pour notre pays et notre région. Les législatives mais aussi et surtout les présidentielles devraient occuper le devant de la scène. Alors que l'incertitude plane sur le nom du futur président, certains sont pressentis pour accéder à de hautes fonctions en cas d’élection de leur poulain.