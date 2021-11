Le réalisateur Milos Forman est mort à 86 ans

"Martina Forman m'a appris tôt ce matin que (son époux) Milos était décédé à l'hôpital Danbury, près de leur maison à Warren, dans le Connecticut", a indiqué à l'AFP son agent et ami Ennis Aspland.

Les médias tchèques ont cité des propos de l'épouse du cinéaste annonçant qu'il était parti "paisiblement, entouré de sa famille et de ses proches".

Milos Forman avait reçu deux fois l'Oscar du meilleur réalisateur, en 1976 pour "Vol au dessus d'un nid de coucou" et en 1985 pour "Amadeus".

- "Génie de la cinématographie -

Milos Forman était un "génie de la cinématographie" et un "maître dans la présentation de la condition humaine", a souligné samedi l'acteur Antonio Banderas dans un message sur tweeter.

Né le 18 février 1932 dans la ville de Caslav à l'est de Prague, Milos Forman avait perdu ses parents, résistants tchèques contre l'occupant nazi, dans les camps de concentration.

Dans les années 1960, après des études à l'école de cinéma de Prague, il rejoint la Nouvelle vague de cinéastes se dressant contre le régime communiste au pouvoir en ex-Tchécoslovaquie. Il se fait alors connaître grâce à ses films "L'As de pique", "Les amours d'une blonde" et "Au feu, les pompiers".

Peu de temps avant l'occupation de la Tchécoslovaquie par les forces du Pacte de Varsovie en 1968, qui a mis fin à une période libérale connue sous le nom de Printemps de Prague, Milos Forman part vivre aux États-Unis, via la France.

En 1983, il retourne à Prague, encore sous le régime communiste, pour tourner "Amadeus" qui lui apporte son deuxième Oscar de réalisateur.

"Il était le meilleur ami de mon père et nous l'admirions tous les deux", a déclaré le réalisateur tchèque David Ondricek, le fils du cameraman de Forman, Miroslav Ondricek, sur le site internet du quotidien DNES.

"Il avait un beau caractère et une énergie fantastique, les gens voulaient rester près de lui, c'était un fabuleux conteur et un homme adorable", a ajouté Ondricek.

"Dites la vérité, c'est tout"

Gilles Jacob, ancien directeur du Festival de Cannes, a souligné que Milos Forman avait été "le seul réalisateur à être passé de la Nouvelle Vague tchèque (L'As de pique") aux grands films d'auteur populaire américain couverts d'Oscars (Amadeus)". Milos Forman laisse une "oeuvre immense", a-t-il ajouté.

"Il aimait la bière, le tennis, Cannes... Il disait +Dites la vérité, c'est tout+", a tweeté Gilles Jacob.

"Personne ne savait mieux capturer de petits moments de comportement humain", a estimé de son côté le scénariste de Forman, Larry Karaszewski, l'auteur des scénarios de "Larry Flynt" (1996) et "Man on the Moon" (1999) avec Scott Alexandre.

"Milos aimait la vie et ses rires vont me manquer", a-t-il ajouté.

"Personne d'autre n'a su réunir comme lui une narration magistrale avec des images extraordinaires", a tweeté l'acteur britannique Cary Elwes.

Thierry Frémaux, délégué général du festival de Cannes a lui insisté sur le fait que "l'oeuvre de Milos Forman tourne autour de la liberté".

"À chaque film, il était sur la description de destins individuels qui pouvaient être en effet le jeune Mozart ou un homme incarné par Jack Nicholson qui, dans +Vol au-dessus d'un nid de coucou+, décide de se faire interner pour échapper à la prison et mettre de la joie, de la pagaille, de l'anarchie dans l'hôpital psychiatrique", a-t-il rappelé à la radio Europe 1.

Parmi les autres films de Milos Forman figurent notamment "Hair" (1979), "Ragtime" (1981), "Valmont" (1989) et "Larry Flynt" (1996), qui lui a valu une nouvelle nomination aux Oscars, ainsi que "L'homme sur la lune"(1999) et "Les fantômes de Goya"(2006).

