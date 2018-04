Météo en Normandie : la première vague de chaleur de 2018 arrive

Les premières températures de l'année frisant les 20° sont attendues en Normandie à partir du mercredi 18 avril 2018.

Dès le mardi 17 avril 2018, les températures vont augmenter en Normandie, et de façon, significative par rapport à celles des jours précédents. Au-delà d'un ciel parfaitement dégagé annoncé par Météo France, les températures vont se rapprocher des 20° sur l'ensemble du territoire régional : 19° à Caen (Calvados) et Évreux (Eure), 18° à Rouen (Seine-Maritime), Saint-Lô (Manche) et Alençon (Orne).

Prévisions de Météo France en Normandie pour la journée du mardi 17 avril 2018. - Météo France

Un avant-goût d'été

Les jours suivants, elles devraient être du même acabit. Le thermomètre devrait traduire une légère augmentation de la température. Jeudi 19 avril, il fera ainsi 20° à Évreux et Alençon, 19° à Rouen, 18° à Avranches et 17° à Caen.

Prévisions de Météo France en Normandie pour la journée du jeudi 19 avril 2018. - Météo France

