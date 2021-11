Europa League: Marseille doit prendre le taureau par les cornes

Haut les coeurs... Les organismes marseillais sont fatigués par le calendrier démentiel qui leur est imposé (52e match jeudi, record d'Europe cette saison), et le match aller a été disputé sans quatre cadres olympiens, blessés: le gardien Steve Mandanda, les défenseurs Adil Rami et Rolando, l'ailier Florian Thauvin. Pourtant, Marseille a bousculé le 6e de Bundesliga chez lui.

A domicile, et avec le retour du détonateur Thauvin, l'exploit semble possible. Et le public marseillais est remonté pour offrir à Timo Werner et ses coéquipiers un accueil digne de la réputation du Vélodrome: le redoutable attaquant allemand avait demandé à être remplacé en Ligue des champions en septembre, incommodé par le boucan des supporters de Besiktas. Cela a donné des idées aux Marseillais, qui sont attendus en nombre au Vélodrome au point de menacer les records d'affluence actuels.

Une qualification pour les demi-finales de la petite coupe d'Europe rajouterait certes deux matches au calendrier olympien, les 26 avril et 3 mai. Mais elle ferait aussi un peu oublier la cuisante défaite à domicile face au grand rival lyonnais, qui a en outre contribuer à faire chuter Marseille du podium ce week-end, à six journées de la fin du championnat.

Arsenal, vainqueur à l'aller du CSKA Moscou 4-1, est de son côté largement favori pour une qualification en demi-finales, dont le tirage au sort sera effectué vendredi à la mi-journée. L'Atletico Madrid a aussi pris une belle option sur le dernier carré en s'imposant à domicile 2-0 face au Sporting Portugal.

Le dernier demi-finaliste sera soit Salzbourg, qui a marqué deux buts en Italie, soit la Lazio Rome qui a gagné l'aller 4-2. La finale aura lieu le 16 mai à Lyon.

Programme des quarts de finale retour d'Europa League (avec score de l'aller entre parenthèses) disputés jeudi à 21h05:

Marseille (FRA) - RB Leipzig (GER) (0-1)

CSKA Moscou (RUS) - Arsenal (ENG) (1-4)

Sporting Portugal (POR) - Atlético Madrid (ESP) (0-2)

Salzbourg (AUT) - Lazio Rome (ITA) (2-4)

Tirage au sort des demi-finales: vendredi

Demi-finales: 26 avril (aller) et 3 mai (retour)

Finale: 16 mai à Lyon

A LIRE AUSSI.

Europa League: Lyon et Marseille pour sauver l'honneur des clubs français

Europa League: Lyon en méforme, Marseille passe un test

Europa League: Lyon fait un pas vers les quarts, Arsenal gagne à Milan

Europa League: l'OM assure, Nice dérape en 16e de finales aller

Ligue des champions: PSG, Barça, MU, Chelsea: quatre groupes, quatre sans-faute?