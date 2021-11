Hors Normandie. Remportez 10 places pour le Tendance Live du 20 avril au Havre en découvrant l'objet mystère avec Tom

La date du prochain Tendance Live approche, vendredi 20 avril 2018 à 20h30 au Carré des Docks du Havre. Une soirée qui s'annonce très animée avec sur scène le duo Cats On Trees, le groupe Kyo, Clare Maguire, Diva Faune, Malo, une des révélations du moment Kimberose ; également sur les planches Laurent Lamarca, Antoine Gallet (de The Voice), Saint-Hilaire et Florian.

La nouvelle enquête est lancée

En écoutant Tom du lundi au vendredi entre 9h et 13h sur Tendance Ouest tentez de trouver l'objet mystère pour gagnez vos 10 places de concert. L'objet caché existe de différentes couleurs, de différentes formes, pour la plupart il est utilisé aussi bien chez vous que sur votre lieu de travail et s'achète en général en grande surface. D'autres indices en écoutant Tendance Ouest entre 9h et 13h.

Inscriptions possibles par SMS avec le code TOM au 7 11 12 (0,65 centimes hors coût opérateur) et par téléphone au 0 892 23 73 38 (40 centimes par appel).

Bonus : tous les auditeurs sélectionnés à l'antenne repartent automatiquement avec 2 entrées pour le Tendance Live au Carré des Docks du Havre le 20 avril.

