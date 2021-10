Gens du voyage : un Noël à 40 dans la caravane

Noël sait s'inviter partout. Coincée entre un terrain vague et le boulevard Raymond Poincaré sur la rive droite à Caen, l'aire d'accueil des gens du voyage "Le 43" s'est laissée gagner, ces derniers jours, par l'esprit de fête. Des autocollants à l'effigie du Père Noël recouvrent les fenêtres de certaines caravanes, pendant que des guirlandes percent chaque soir la nuit qui tombe.

Les mains plongées dans un bac de lessive, Stella Benoît ne cache pas "être en retard par rapport à ses voisins". Ses trois enfants attendent avec impatience la mise en place du sapin, "d'autant que cette année on ne pourra pas trop en profiter car on part à Tarbes après les fêtes".



Des Noël différents

Plus loin, David, 10 ans, apporte les dernières retouches à son installation. Une terrasse entière a été décorée à l'aide d'un conifère, de boules et de branches blanchies. "Il faut venir voir ça la nuit, avec les guirlandes lumineuses, c'est terrible", affirme-t-il avec un brun de fierté. Sa tante, Sylviane accorde moins d'importance à la décoration. Elle a déjà en tête le menu pour le réveillon. "On est français ! Bien sûr qu'on célèbre Noël, d'autant que c'est essentiel pour les enfants."

A l'autre bout de l'aire d'accueil, Linda Capello s'apprête à passer un "nouveau Noël". "Chaque année, Noël c'est différent puisque je le fête toujours avec de nouvelles personnes", indique cette chrétienne qui a pris soin d'installer une crèche au pied de son sapin. "Nous serons près de 40 personnes de trois familles différentes autour de la table et dans une même caravane le soir du réveillon", assure-t-elle. La préparation du repas commencera au petit matin, avec au menu "dinde au four, pommes de terre, fruits de mer, saumon et bûche glacée bien sûr !"