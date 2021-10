Ateliers jeunesse à Villers sur mer pour les vacances

Le nouvel an est à la fête pour les enfants de Villers sur mer et alentours! Grâce aux ateliers du Méridien, les enfants pourront savoir, à travers différentes activités manuelles , comment est fêté le nouvel an dans différents pays. Ce mardi ,la France est à l'honneur, vous pourrez profiter de la Chine demain.

Les ateliers sont répartis selon les catégories d'âges: les 7-12 ans à partir de 14h30 et les 4-6 ans à 16h15. Réservation obligatoire à l'office de tourisme de Villers sur mer (5 euros la séance). Place Mermoz - 14640 VILLERS-SUR-MER 02 31 87 01 18

Ecoutez Camille Jarroux nous présenter ces 3 ateliers: