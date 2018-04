[En images] Olympiades des métiers : les apprentis normands s'affrontent à Caen

Vendredi 6 avril 2018, Caen (Calvados) accueille les sélections régionales des Olympiades des métiers. Reportage en images.

441 jeunes normands de 18 à 23 ans s'affrontent ce vendredi 6 avril 2018. Caen (Calvados) accueille les qualifications régionales pour les Olympiades des métiers. 53 métiers sont représentés. Un moment riche en émotions pour les jeunes concurrents mais aussi une répétition générale pour la ville qui recevra en novembre les finales nationales du concours.

Des métiers passionnants

Une grande partie des épreuves ont lieu au parc des expositions, où une vingtaine de métiers sont à découvrir. Côté robotique par exemple, des binômes s'affrontent pour réaliser un petit bolide qui suivra seul un circuit donné. Hugo et Mathis, de l'Institut Lemonnier de Caen ont encore quelques heures pour les derniers réglages.

Donner envie aux plus jeunes

Certaines disciplines sont délocalisées dans d'autres établissements. C'est notamment le cas au lycée Jules Verne de Mondeville. C'est dans ses ateliers que sont organisées les épreuves de peinture automobile, carrosserie, métallerie et soudage.

Dans les allées des ateliers, Kilian est venu assister aux épreuves avec ces camarades de CAP. - Marie-Charlotte Nouvellon

L'occasion pour Kilian Jaime, élève en deuxième année de CAP chaudronnerie, d'en prendre plein les yeux. "La qualité du travail des concurrents, et l'avenir qu'ils donnent alors qu'ils n'en sont qu'au début.... Ça fait rêver ! assure le jeune homme de 17 ans. J'ai envie d'y participer un jour, cela permet de se faire connaître, ça motive, et ça donne envie aux gens de faire ce métier qui est passionnant."

Des centaines de collégiens, venus en classe, découvrent justement grâce aux Olympiades des métiers toute une série de professions et de savoirs-faire. Car le but de l'événement, c'est aussi de faire présenter des filières et leur économie. "On travaille aussi sur l'éducation et l'orientation, explique Denis Haubert, enseignant à Jules Verne. Il faut promouvoir nos métiers. Nous avons du mal à recruter, il faut dire aux gens que ce sont des filières où l'on peut faire carrière facilement si on est sérieux et si on a envie d'apprendre."

Prochain rendez-vous, du 28 novembre au 1er décembre 2018 avec les finales nationales, à Caen.