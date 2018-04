A Caen, une robe de mariée vieille de plus de 200 ans fait toujours fureur

Jusqu'en septembre 2018, le public pourra venir admirer à Caen (Calvados), au Musée de Normandie, une robe de mariée rarissime.

Elle date de 1815, sa beauté est exceptionnelle et surtout c'est une pièce rare. La robe de mariée exposée au Musée de Normandie, à Caen (Calvados) jusqu'en septembre 2018, en fera rêver plus d'une.

La blonde, dentelle de Normandie

En dentelle de soie crème, elle était destinée à l'aristocratie. Surtout, elle préfigurait déjà les robes de mariées blanches. La taille était haute, les manches ballon et le drapé "poitrine". Les dames avaient alors l'obligation de porter des dentelles françaises et celle de Caen, surnommée "la blonde", revient donc sur ses terres plus de 200 ans après sa conception.

Pratique. Jusqu'en septembre au Musée de Normandie

