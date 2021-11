La Mailleraye-sur-Seine. Seine-Maritime : le succès des bières artisanales

La 3e fête de la bière artisanale Normande se déroule dimanche 8 avril 2018 à l'Abbaye du Valasse à Gruchet-Le-Valasse (Seine-Maritime). Sur la soixantaine de brasseurs normands, quarante venus des cinq départements Normands font le déplacement. En 2017, l'événement avait attiré 2 000 visiteurs. La bière artisanale connaît un bel essor et les brasseurs artisanaux sont de plus en plus nombreux. Exemple avec la microbrasserie de la presqu'île de Brotonne à la Mailleraye-sur-Seine. Elle a ouvert en janvier 2018. À sa tête, Marc Haffner a un parcours atypique puisqu'il était chanteur d'opéra.

De l'opéra à la bière artisanale

Marc Haffner est né en 1971 en Lorraine. Il est devenu chanteur d'opéra. Un métier qui l'a conduit à beaucoup voyager et notamment en Allemagne. C'est dans ce pays qu'il a appris à aimer la bière artisanale (les brasseurs sont nombreux outre-Rhin). Marc Haffner vit actuellement à Paris avec sa femme et ses deux enfants. Il donne des cours de chants. Son objectif maintenant est de devenir brasseur.

La microbrasserie de la presqu'île de Brotonne produit quatre bières différentes (blonde, ambrée, IPA et Stout). - Gilles Anthoine

La Brotania

Tombé amoureux de la Normandie, il a acheté une longère en 2015 à la Mailleraye-sur-Seine. Il y a installé sa microbrasserie de la presqu'île de Brotonne pour y produire sa propre marque de bière artisanale, la Brotonia. Il est en activité depuis janvier 2018. Il produit en ce moment 500 litres de bière par mois avec comme objectif d'atteindre les 1 000 litres. Une bière artisanale qu'il a voulu Bio et le plus équitable possible. Il va d'ailleurs la saison prochaine planter sur son terrain son propre houblon pour maîtriser pleinement sa production.

Microbrasserie de la persqu'île de Brotonne. Impossible de lire le son.

3e fête de la bière artisanale Normande – dimanche 8 avril 2018 de 10h à 18h – Abbaye du Valasse (Gruchet-Le-Valasse) – 2,5 euros.

