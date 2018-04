Laurent Bonnaterre prend la tête de l'Office de tourisme et de congrès de Rouen

Après dix années passées à la tête de Rouen Normandie Tourisme & Congrès (Seine-Maritime), Guy Pessiot a décidé, mercredi 28 mars 2018, de passer la main au vice-président, Laurent Bonnaterre qui a pris la présidence de l'association.

Du changement à la tête de l'Office de tourisme et des congrès de Rouen (Seine-Maritime). Guy Pessiot, président depuis dix ans après quatre mandats, a décidé, mercredi 28 mars 2018, de "passer la main" à Laurent Bonnaterre, vice-président de Rouen Normandie Tourisme & Congrès depuis quatre ans. Le maire de Caudebec-lès-Elbeuf prend ainsi la présidence de l'association après avoir été désigné à l'unanimité.

"Œuvrer au bon accueil des visiteurs"

Laurent Bonnaterre s'est fixé un objectif principal : "poursuivre et amplifier l'action de Guy Pessiot pour porter le développement du tourisme à Rouen et dans sa Métropole". De son côté, le président sortant a déclaré "souhaiter continuer d'œuvrer au bon accueil des visiteurs à Rouen et à la mise en valeur de la capitale normande".

Guy Pessiot avait joué un rôle primordial dans l'accueil du salon professionnel du tourisme "Rendez-vous en France", organisé par Atout France à Rouen en mars 2017.

