Hockey sur glace : les Dragons de Rouen à une marche d'un nouveau titre !

Lundi 26 mars 2018, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) se sont imposés au cours des prolongations sur le score de 4-3 dans le match 3 de la finale des play-off de la Saxoprint Ligue Magnus face aux Bruleurs de Loups de Grenoble.

Les Dragons de Rouen ne sont plus qu'à une marche du titre ! En s'imposant dans le match 3 de la finale des play-off de la Saxoprint Ligue Magnus face à Grenoble, en prolongations (4-3), le lundi 26 mars 2018, les Jaunes et Noirs ont pris un net avantage dans la série qu'ils mènent 3-0.

Un powerplay retrouvé

Devant leur public, les Rouennais sont pourtant loins d'avoir fourni leur meilleur match. Mais ils ont su se dépasser dans les moments clés et s'appuyer sur un Matija Pintaric de gala pour mettre en échec les tirs grenoblois. Dès le début de match, les joueurs de Fabrice Lhenry ont choisi le bon moment pour refaire fonctionner leur supériorité numérique, silencieuse depuis le début de la série, sur une déviation d'Anthony Guttig après un peu moins de cinq minutes de jeu (1-0). Une avance qui a tenu une dizaine de minutes jusqu'à ce que Guillaume Leclerc n'égalise pour les visiteurs (1-1).

Après quatre minutes de jeu dans le deuxième tiers, ce sont les Bruleurs de Loups qui ont pris l'avantage par Joel Champagne (2-1). Encore une fois, l'avance a duré une dizaine de minutes avant que l'ancien rouennais Olivier Dame-Malka ne marque contre son camp sur une bonne percée de Nicolas Deschamps (2-2).

Pour la seconde fois dans ce match, les Isérois ont repris l'avantage après quatre minutes de jeu dans le dernier tiers (3-2). Mais les Normands n'ont rien lâché pour arracher la prolongation à deux minutes de la fin du match sur un second but d'Anthony Guttig (3-3).

Et Marc-André Thinel surgit..

Les deux équipes se sont donc départagées en prolongations, au jeu de la mort subite. Après une phase de défense héroïque en infériorité numérique, les Rouennais punissent leurs adversaires sur leur première occasion grâce à un but du vétéran Marc-André Thinel (4-3). Avec un avantage de 3 à 0 dans la série, les Rouennais auront donc l'occasion de conclure dès le mardi 27 mars 2018 devant leur public et de soulever leur 16e Coupe Magnus.

Julien Baylacq (Grenoble): "Il y a de la déception parce qu'à deux minutes de la fin on mène 3-2 et c'est dommage de perdre ce genre de match. On a eu des chances de le tuer et ça n'a pas marché, maintenant on a tous la tête haute dans le vestiaire, on sait qu'on est capable de gagner des matches donc on va le montrer demain."

Marc-André Thinel: "Des buts en prolongations j'en ai déjà marqué, avant j'ai fait des bons matches, mais malgré cela, j'ai pas l'impression d'avoir été bon ce soir. Notre ligne a pris des buts, franchement on s'en voulait, c'est une délivrance. C'est cliché mais la dernière c'est la plus compliquée à aller chercher et Grenoble a fait un très bon match. Il faudra tout faire pour gagner pour ne pas retourner à Grenoble. Il y avait de l'énergie, les supporters ont été bruyants, ça ne devait pas être évident parce qu'il n'y avait pas les actions spectaculaires mais c'est un match de play-off, c'est pas toujours beau."

Fabrice Lhenry: "Ce soir on ne méritait pas, c'est le pire match depuis le début de la finale. Le deuxième tiers a été catastrophique mais l'équipe a su réagir, on retiendra juste les choses positives : avoir été jusqu'au bout pour égaliser et marquer en prolongations. Je n'étais vraiment pas content après le deuxième tiers, j'ai dit que si on n'était pas excité pour jouer une finale chez nous, on a rien a faire sur la glace, on reste au vestiaire. Tous les joueurs ont a cœur de finir ici devant notre public."