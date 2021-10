Sées. Normandie : l'un des premiers BTS Gestion de la nature en France fête ses 25 ans

Il était l'un des tous premiers créés en France : vendredi 23 et samedi 24 mars 2018, le BTS Gestion de la nature du lycée agricole de Sées (Orne) fête les 25 ans de sa création avec notamment l'organisation d'un " salon de la nature " avec expos, films et tables rondes. Renaud Jegat, coordinateur :

Renaud Jegat Impossible de lire le son.

Cet anniversaire est célébré dans un contexte où les inquiétudes sont importantes concernant l'impact humain sur la nature, avec par exemple en ce mois de mars : deux études scientifiques du CNRS et du Muséum d'histoire naturelle, qui ont annoncé la disparition d'un tiers des oiseaux en 17 ans, dans nos campagnes et que ce vendredi 23 mars, des experts du monde entier ont alerté sur la première disparition d'espèces de plantes et d'animaux, depuis les dinosaures...

Blandine Florand, l'une des étudiantes de BTS GPN2 :