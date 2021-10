BBC. La salle de musique souffle ses 25 bougies

Le Big Band Café à Hérouville Saint-Clair (Calvados) fête son quart de siècle et s'offre pour l'occasion cinq jours de fête, du vendredi 23 au samedi 31 mars 2018. Les festivités s'ouvrent par une birthday party animée par des différents DJs parmi lesquels DJ Bluff & DJ Riatry ou bien encore Phénix DJ set.

La série se poursuit avec une journée portes ouvertes de la salle de musique. Une façon de montrer au public l'envers du décor et les coulisses des concerts. Le BBC accueille les jours suivants Concrete Knives, le groupe français de musique indie-pop caennais, aux sonorités joyeuses et totalement barrée. Catherine Ringer viendra également mettre le feu et présenter les 12 titres de Chroniques et Fantaisies pour voyager à travers une série de tableaux.

Une soirée de clôture orchestrée par les bénévoles !

Le BBC donne à nouveau carte blanche à son équipe de bénévoles qui ont concocté pour une soirée spécial pour clôturer l'événement. Trois concerts ont sélectionné avec passion. Au menu, le groupe Grand Parc, un rock à la française à la sauce normande, Equipe de foot, le duo Noise Rock à l'univers musical si particulier et Scuik, le groupe dont vous êtes le héros !

Pratique. Du vendredi 23 au samedi 31 mars au BBC. 5€ pour tous les concerts. Infos sur www.bigbandcafe.com