Rouen. Hockey-sur-glace (Magnus): Les Dragons de Rouen prennent la main au meilleur moment face à Amiens... 

Le match.

Un vrai match de Play-offs ! une grande intensité et beaucoup de vitesse pour ce match malgré l'absence de but pendant les deux premiers tiers. Un match que l'on sentait basculer d'un coté ou de l'autre à tout moment mais ce sont finalement les Rouennais qui parviendront à inscrire le seul but synonyme de victoire dans le dernier tiers-temps sur un lancer de Mathieu Roy et une déviation signée Nicolas Ritz.

A une victoire de la qualification en finale, les joueurs de Fabrice Lhenry joueront leur match décisif, ce dimanche 18 mars 2018 sur la glace du Coliseum d'Amiens.

Réactions.

Nicolas Ritz (Rouen) : " On a mis beaucoup d'énergie et de travail dans le match donc on est content que cela tourne en notre faveur, ça fait du bien. Peu importe qui met le but, on a travaillé tous ensemble et on savait que ça allait craquer et ce n'est pas une série ou on met 6 ou 7 buts par match, c'est mon palet qui rentre mais ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Les play-offs c'est pour cela qu'on joue au hockey dans une ambiance comme cela ce soir ça fait du bien."

Fabrice Lhenry (entr. Rouen): " on a encore bien commencé le match, ça s'est compliqué par moment mais la réaction à partir du 2e tiers a été bonne, les joueurs on vraiment travaillé fort notamment en infériorité tout le monde se battait de partout c'est comme ça qu'on ira loin. On a deux matchs pour en gagner un, le plus tôt sera le mieux mais rien est fait, tout reste à faire. J'ai trouvé le public super, autant j'ai été déçu lors du match 2 dans les moments difficile on aimerait qu'il nous supporte plus mais ce soir du début a la fin on a retrouvé notre public des play-offs, l'intensité du match a aidé mais quand c'est comme ça, ça nous donne plus d'énergie, tous les gestes défensifs ont été applaudis aussi, les joueurs apprécient cela aussi."

