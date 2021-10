Caen. Calvados : contre la réforme de la carte scolaire, des parents mobilisés

Devant la direction académique du Calvados, vendredi 16 mars 2018, une quarantaine de parents d'élèves était réunie au son de "rendez-nous la maîtresse" ! Ils manifestaient contre la nouvelle carte scolaire qui prévoit la fermeture de 83 classes pour seulement 28 ouvertures à la rentrée de septembre.

Des conditions de scolarité dégradées

Parmi les parents d'élèves, Thibault Gratius, père de deux enfants de l'école primaire de La Haie Vigné à Caen. Il vient d'apprendre la potentielle fermeture d'une classe dans l'école. "Actuellement, nos enfants sont 23 par classes ce qui est correcte. Fermer une classe revient à augmenter le nombre d'élèves par classe et à passer à plus de 26 élèves par classe. Des doubles niveaux vont devoir être mis en place or on sait qu'ils fonctionnent que si l'instituteur a le temps de bien s'occuper des élèves et là ça ne sera pas possible". Avec d'autres parents, ils ont écrit une pétition contre cette fermeture, qui a réuni en l'espace de deux jours plus de 140 signatures.

Deux parents d'élèves ont été reçus par la direction académique à l'issue de cette mobilisation mais instituteurs comme parents restent suspendus à la décision du comité technique départemental qui se réunit lundi 19 mars 2018 pour acter cette nouvelle carte scolaire.

