Caen. La marinière bretonne s'installe à Caen

La marinière se fait une place à Caen (Calvados). L'entreprise bretonne Armor Lux a ouvert sa boutique, au 21 rue Neuve-Saint-Jean, mardi 13 mars 2018.

Un style plus city

Marinières bleues, rouge, beige il y en a pour tous les goûts. Mais il n'y a pas que ça. "Des robes, des jupes ou encore des duffle-coats, on a des séries basiques et d'autres plus dynamiques, plus city", explique Élisabeth François, la gérante de la boutique. Hommes, femmes et enfants toute la famille est bien représentée avec même des doudous pour les plus petits.

Pratique. Armor Lux, 21 rue Neuve Saint-Jean. Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h30 et de 14h30 à 19h.