Chaque matin entre 7h et 8h, retrouvez le nom du groupe ou de l'artiste qui chante dans la salle de bain de Tendance Ouest et gagnez cette semaine, vos 2 places pour le Tendance Live du mardi 20 mars 2018 à Montivilliers avec : June the Girl, Delta, Blow et le trio Arcadian.

Inscrivez-vous par SMS avec le code WILFRIED au 7 11 12 (0,65cts d'euros hors coût d'envoi opérateur).