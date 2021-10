Colombelles. Calvados : il agresse un couple au feu rouge

Mercredi 7 mars 2018 un homme âgé de 31 ans a comparu devant le tribunal de Caen (Calvados). Il lui était reproché des faits de vol et de violence commis en mars 2017 à Colombelles. A un feu rouge, le passager d'un véhicule aborde le couple de la voiture arrêtée devant.

Il menace l'homme d'un coup de poing, ouvre une portière pour arracher un agenda des mains de la femme sur lequel elle notait leur immatriculation. L'homme à la barre affirme "je ne connais cet homme, je venais de la prendre en stop".

"Laisse c'est un vieux, il va finir par crever"

La victime présente à l'audience reconnaît que le prévenu ne l'a pas menacé de son poing et n'a pas non plus volé l'agenda de son épouse "Seulement, c'est bien tous les deux qu'ils nous ont adressé des doigts d'honneur et c'est bien cet homme que j'ai entendu dire 'Laisse le, on le défoncerait s'il n'était pas si vieux, il va finir par crever.' Par la suite, ils sont descendus et se sont dirigés vers le même immeuble. Ils se connaissent forcement "

Pour la procureure la complicité est évidente. Elle sollicite la requalification de violence en menace et requiert 150 € d'amende. Le prévenu s'insurge "Avec des procureurs comme ça, on vient au tribunal avec un casier vierge et on en ressort délinquant ! Bravo la justice française !" Le greffier a pris note de ces dires. Le délibéré sera rendu mercredi 11 avril 2018.

