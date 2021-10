Le vent violent qui a soufflé dans la nuit de lundi 12 à mardi 13 décembre a causé la rupture d'un catener se trouvant entre Carentan et Valognes. Un incident qui a sérieusement perturbé les liaisons entre Paris et Cherbourg ce mardi matin. Depuis 7h30, le retour à la normal était constaté grace à une réparation provisoire.



Toutefois, la ligne sera à nouveau coupée dans les deux sens et aucun train ne circulera entre 14h30 et 17h00.