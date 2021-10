L'A88 moins chère pour ses usagers quotidens !

L’ A88 moins chère... c’était une pomesse du concessionnaire Alicorne pour les usagers quotidiens de l’autoroute qui vient de dévoiler ses réductions.... – 50 % après le 10ème aller /retrour, quelque soit le trajet quotidien. 36 euros de réduction par exemple entre Sées et Argentan.... 42 euros de réduction pour le trajet Argentan / Caen et 78 euros de réduction entre Alençon et Caen. Ces abonnements concernent les voitures, les motos mais aussi les camionettes, mais pas les poids lourds pour l’instant. Le concessionnaire doit faire face à des contraintes liées aux régles européennes du transport. l'A 88 comptabilise 4 400 véhicules jour. Ces formules d'abonnement pour les trajets quotidiens doivent permettre une augmentation du trafic.