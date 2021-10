Caen-Nancy : descente en rappel de d'Ornano

Cette descente de 23 mètres s'effectuera en présence du public et vise à promouvoir les activités du Club Alpin de Caen. Elle s'inscrit en préambule du mois de la montagne qui se déroulera dans la capitale bas-normande du 14 janvier au 18 février.

Le programme

Samedi 14 janvier à 21h30 : Randonnée nocturne « Caen et ses monuments »

Mercredi 18 janvier à 18h30 : Escalade SAE pour les jeunes de 11 à 18 ans

Dimanche 22 janvier à 9h15 : Randonnée « Entre Bessin et bocage »

Mardi 24 Janvier à partir de 19h30: Soirée « récits de montagne »

Jeudi 26 Janvier à 14h : Randonnée « Les caprices de la Seulles » 12 km

Samedi 28 janvier à partir de 14h et jusqu’à Minuit : 1er Open d’escalade du Mois de la montagne

Dimanche 29 janvier : Circuit VTT 30km

Lundi 30 janvier à 19h45 : Soirée au Café des Images « Portraits d’alpinistes » en présence d’Yves Ballu, écrivain et de la Librairie Hémisphère

Samedi 04 février de 14h30 à 17h : Escalade des remparts du château de Caen et pour les plus courageux, bivouac nocturne sur les falaises de Clécy

Dimanche 05 février à 9h15 : Randonnée « Deux boucles autour de Gouvix ».

Mardi 07 février à 20h : Soirée Cinéma au Lux 2 projections issues du Festival International du Film de Montagnes d’Autrans

Mercredi 08 février à 14h : Randonnée « Entre Orne et plaine » - 12km

Jeudi 09 février à 18h30 : Escalade SAE pour adultes et jeunes de plus de 16 ans

Samedi 18 février à 19h: Descente en rappel du stade Malherbe lors du match Caen-Evian