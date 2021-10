Saint-Lô. Le Mag au Salon international de l'Agriculture

La Normandie et ses départements sont tournés vers l'agriculture, un pan important de l'économie et du patrimoine régional. Alors quand arrive le Salon International de l'Agriculture, rendez-vous annuel de la paysannerie française, au parc des expositions de la porte de Versailles à Paris, c'est toute une région qui est mobilisée autour de la filière.

Le Mag au SIA

Encore une fois, en 2018, Tendance Ouest en partenariat avec le conseil départemental de la Manche a décidé d'accompagner les agriculteurs de la région à Paris, les samedis 24 février et 3 mars, le Mag s'installera sur l'espace de la Manche au sein du pavillon Normandie dans le Hall 3. Ces deux samedis-là, de 10 heures à midi, Thibault Deslandes et ses invités évoqueront l'actualité de la filière mais aussi son avenir et sa place en Normandie et dans la Manche.

Vous pourrez retrouver les éleveurs et producteurs manchois dans plusieurs hall du SIA 2018. - CD50

Le plan du Salon International de l'agriculture 2018 - SIA

