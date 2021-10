Argentan. Argentan: Explor'action métiers pour s'orienter [Publireportage]

L'événement réunit les professionnels, les apprenants et les organismes de formation et d'orientation du territoire. Vendredi 23 février, ils seront acteurs de la première rencontre Explor'action métiers, à Argentan. Un forum ouvert à tous : scolaires, parents, étudiants, demandeurs d'emploi ou déjà salariés.

Un rendez-vous pour tous

Vous souhaitez rencontrer un assureur, un notaire, un cuisinier, un infirmier, un soigneur d'équidés ou un topographe, plus de 100 professionnels seront présents. Dix établissements scolaires ont prévu de faire le déplacement et au moins 750 élèves sont attendus. Mais l'événement n'est pas destiné qu'aux personnes encore scolarisées. Tout salarié qui se pose la question d'une reconversion ou d'une évolution professionnelle trouvera de quoi préciser son projet et profiter d'opportunités.

"Rares sont les personnes qui effectuent la totalité de leur carrière au sein d'une même entreprise. Un salarié est désormais amené à se former et parfois à se reconvertir" précisent les organisateurs.

6 secteurs professionnels représentés

Sur place, les acteurs (entreprises et organismes de formation) se regroupent par filières professionnelles. Six espaces sont prévus:

- Animation, médico-social, sport

- Hôtellerie, restauration, tourisme

- Agriculture, bois, environnement et filière équine

- Bâtiment industrie, travaux-publics

- Commerces, logistique, transport

- Défense, juridique, sécurité et services

Démonstrations, témoignages, présentations des métiers animeront l'événement.

Explor'action métiers- vendredi 23 février - 13h/19h30- Hall des Expositions d'Argentan- Entrée libre.

A LIRE AUSSI.

Ecole: encore trop de stéréotypes sexistes, selon un rapport

Près de Rouen, le CESI et ses 1200 étudiants ingénieurs déménagent au Madrillet en 2019

Formation et assurance chômage: Matignon prend le relais de la concertation

En Normandie, lancement de la mission attractivité: comment vendre la région dans le monde entier?