Magique. Messmer le fascinateur envoûte le Zénith de Caen

C'est une représentation à ne pas rater puisque c'est la dernière de la tournée du célèbre hypnotiseur québécois. Dimanche 18 février 2018, Messmer revient au Zénith de Caen (Calvados) pour vous faire vivre une aventure fascinante.

Embarquement pour un voyage envoûtant, plongeant le spectateur dans un univers totalement hors du temps. Messmer, avec ce regard si particulier, entraîne le public dans une exploration du subconscient.

Des techniques mondialement reconnues

Ses performances sont bluffantes et ont conquis le monde. Depuis plusieurs décennies, Messmer fait vivre aux spectateurs des expériences hors du commun grâce à ses techniques d'hypnose et de magnétisme. Son dernier spectacle Intemporel transporte le public dans le passé, le présent et l'avenir et le fait voyager dans le temps. Alors laissez-vous entraîner dans cet univers si fascinant pour vivre un spectacle hors du commun !

Pratique. Dimanche 18 février à 17h au Zénith de Caen. Tarifs de 39,50 € à 59,50 €.