Seine-Maritime : le point sur les crues de la Seine

À cause d'un nouveau pic de pleine mer, la Seine est encore sortie de son lit dans la nuit du jeudi 1er au vendredi 2 février 2018. Des foyers se retrouvent privés d'électricité et des routes sont fermées.

C'est devenu une habitude depuis quelques jours. À chaque pic de marée, la Seine se met à déborder et s'invite dans les champs, dans les rues et parfois même dans les maisons de l'agglomération rouennaise (Seine-Maritime). La situation s'est répétée dans la nuit du jeudi 1er au vendredi 2 février 2018 dans plusieurs communes qui longent le fleuve.

Des crues légèrement moins fortes

Si l'eau est encore montée haut, les relevés démontrent que les crues ont été un peu moins importantes que les précédentes. Par exemple, l'eau est montée à 10,97m dans la nuit à Elbeuf (2 cm de moins que la veille), 9,60m à Rouen (4cm de moins) ou 9,28m à Duclair (3cm de moins).

À cause des débordements répétés, des coefficients de marée (109 vendredi 2 février 2018) et des fortes précipitations, la décrue est assez lente et l'eau cause des dégâts. Par exemple, 49 foyers étaient encore privés d'électricité dans la matinée du vendredi à Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Par précaution, des routes restent fermées en bord de Seine comme à Freneuse, à Cléon ou à La Bouille.

Saint-Aubin-lès-Elbeuf, France pic.twitter.com/3IIKDjFYFE — Boateng Duka Kofi (@DukaKofi) 2 février 2018

