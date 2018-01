Basket (LFB). Mondeville trop juste face à Lyon (73-62)

Vendredi 26 janvier 2018, l'USO Mondeville (Calvados) avait à cœur de se racheter après sa cruelle défaite face à la Roche/Yon la semaine passée. Mais face à un tout autre calibre qu'est l'ASVEL, Mondeville s'est incliné de peu pour le compte de la 13e journée de LFB (73-62). Une situation statistiquement délicate dans les rangs normands...

Sur le parquet du Palais des Sports de Gerland, vendredi 26 janvier 2018, Mondeville prenait les devants d'entrée de jeu, sur un tir à 3 points de Gaucher. La partie commençait bien pour les mondevillaises, mais ne durera pas bien longtemps face à des Lionnes aussi adroites qu'efficaces collectivement. Jamais dépassé dans le premier quart-temps (9-13, 10'), Mondeville voyait ensuite l'ASVEL recoller au score (15-15, 12') pour reprendre l'avantage, et ce jusqu'au coup de sifflet final.

Des lionnes irrattrapables

À dix longueurs de retard à la pause, Mondeville manquait de réalisme au shoot à l'image de Talbot qui pointe à 12% de réussite sur l'ensemble de la rencontre. Des statistiques plus que mitigées mais compensées par l'expérience de Gaucher qui termine meilleur joueuse mondevillaise, mais également par des entrées en jeu efficaces des jeunes Nauwelaers et Djekoundade. Pas suffisant, en vain, face à l'américaine Haley Peters, qui inscrit un double-double (21 points, 12 rebonds) mais aussi sa coéquipière australienne Rebecca Allen, qui termine MVP de la partie. Inépuisable, Lyon a rendu la tâche difficile aux calvadosiennes qui encaissent leur 9e défaite de la saison régulière mais qui ont rendu malgré tout une copie bien plus encourageante que le week-end dernier.

Le prochain rendez-vous pour Mondeville est fixé au dimanche 4 février 2018, face à Bourges, le leader.

Fiche Technique.

Mi-temps : 37-27 / Score final : 73-62 / Spectateurs : 4080. / Arbitre : B.Boury.

Lyon ASVEL : Peters 21, Allen 13, Allemand 3, Herminjard 2, Badiane 8, Salagnac 10, Plust 5, Diawara 4, Vanloo 7, Lezin. Entr : V.Demory.

USO Mondeville : Hejdova 9, Talbot 5, Gaucher 16, Mosengo-Masa 2, Berkani 12, Tadic 2, Djekoundade 10, Nauwelaers 6, Guennoc. Entr : R.Lhermitte.

