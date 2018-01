Seine-Maritime : certaines lignes de TER privées de contrôleurs ?

Les contrôleurs de la SNCF en Normandie tirent le signal d'alarme. Selon eux, la Région et la SNCF ont décidé de les supprimer sur certaines lignes TER à partir du lundi 5 février 2018.

Les contrôleurs vont-ils disparaître de certains trains normands ? C'est la peur qu'ont les employés de la SNCF dans la région, alors qu'une information leur a été transmise en octobre. Selon la CGT Cheminots de Rouen, les contrôleurs vont être tout bonnement supprimés sur certains TER. "Cela représente un équivalent de 18,35 emplois, ce qui fait 12% des effectifs de contrôleurs de l'ancienne Haute-Normandie", explique Samuel Huguerre, membre du syndicat. Contactée, la Région n'a pas souhaité réagir, tout comme la SNCF qui explique que "le processus est toujours en cours de réflexion".

Moins de service pour les usagers

En Seine-Maritime, "la plus marquée sera la ligne entre Rouen et Yvetot, qui dessert toutes les petites gares, et la ligne Le Havre -Fécamp", selon Samuel Huguerre, qui se base sur les emplois du temps qui devraient entrer en vigueur le 5 février 2018.

Pour les contrôleurs, cette décision devrait finir par peser sur les usagers. "Ils vont être livrés à eux-mêmes, il n'y aura que le conducteur mais sa mission l'empêchera de renseigner ou de porter secours si besoin", craint Samuel Huguerre. Pour lui, la présence de personnel à bord est nécessaire, notamment pour prendre en charge les personnes à mobilité réduite ou pour expliquer les correspondances aux usagers.

