Orne: 2 accidents de la route, 1 blessé léger

Deux accidents de la route se sont produits dans le Perche (Orne) samedi 20 janvier 2018.

Sur la commune de Réveillon, près de Mortagne, un véhicule seul est sortie de la route, peu après 10h. Deux personnes étaient à bord. L'une d'elles, légèrement blessée, a été transportée par les pompiers au centre hospitalier de Mortagne-au-Perche.

Un peu plus d'une heure plus tard, sur la commune de St-Cyr-la-Rosière, près du Theil-sur-Huisne, un poids lourd a pris l'accotement. Il a fini sa course couché dans le fossé. Son conducteur, âgé de 48 ans, est indemne.