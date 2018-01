Ivre, il met le feu sans raison

Le prévenu cité à la barre du tribunal de Rouen (Seine-Maritime) à l'audience du lundi 15 janvier 2018 est accusé de dégradation volontaire du bien d'autrui par incendie.

C'est le 3 octobre 2017 que le prévenu se trouve au pied de l'immeuble où il réside, à Rouen. Pour une raison inconnue, il décide d'enflammer les papiers d'un container à ordures et, manifestement satisfait de son forfait, reste sur place pour observer les flammes qui vont bientôt lécher la façade de l'immeuble d'habitation avec le risque plus grave de mise en danger d'autrui si l'incendie se propage. La Police est appelée sur les lieux en cette fin d'après-midi, le prévenu est interpellé, il est totalement ivre. Placé en cellule de dégrisement, il reconnaît les faits mais n'explique pas son geste."Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai fait ça…", dit-il à la barre.

Addiction à l'alcool

On apprend qu'il a déjà suivi des cures pour lutter contre son addiction à l'alcool, et qu'en outre, il est placé sous curatelle puisqu'il ne semble pas avoir une pleine conscience de ses actes, une expertise psychiatrique réalisée en 2017 fait en effet état d'une déficience intellectuelle avérée, et un comportement qui relève de la psycho pathologie. Son casier judiciaire est néanmoins vierge à ce jour. Pour le ministère public, "Les faits sont reconnus et caractérisés", mais la défense du prévenu insiste sur "La nécessité de soins, préférable à l'incarcération". Reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, le Tribunal le condamne à quatre mois de prison avec sursis, à une mise à l'épreuve de 18 mois et à une obligation de soins.

